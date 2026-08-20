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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 19:36

Número de candidaturas no RS cai 27% na eleição 2026, após ápice em 2022

Nas eleição anterior, Estado tinha 1.433 candidatos; em 2026, são 1.050

Nas eleição anterior, Estado tinha 1.433 candidatos; em 2026, são 1.050

FABIOLA CORREA/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O Rio Grande do Sul registrou uma queda de 27% na quantidade de candidaturas para as eleições de 2026 na comparação com o pleito anterior, de 2022. A redução ocorre após o Estado ter atingido o ápice no número de candidatos, com 1.433, há quatro anos. Nesta eleição, 1.050 nomes disputam vagas na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado e Palácio Piratini.

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