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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 08:50

Investigadores aceitam reabrir negociação com Vorcaro

Requisito principal é que haja uma mudança na postura de Vorcaro

Requisito principal é que haja uma mudança na postura de Vorcaro

Polícia Federal/Reprodução/JC
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Agências
Autoridades responsáveis pelas investigações das fraudes do Banco Master afirmam ter disposição de ouvir uma nova tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro, mas exigem em troca boa-fé do ex-banqueiro e uma indicação precisa de todos os bens e recursos alocados no exterior.

O requisito principal é que haja uma mudança na postura de Vorcaro em relação às duas tentativas anteriores: que ele não minta e faça um relato completo do esquema, sem revelações seletivas.

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