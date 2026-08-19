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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 20:19

Caso Lulinha recoloca corrupção na campanha

Lulinha teve nome associado à lobista Roberta Luchsinger

Lulinha teve nome associado à lobista Roberta Luchsinger

The Rio Times/Divulgação/JC
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Agências
As investigações sobre a relação de um dos filhos e do ex-chefe de gabinete do presidente da República com a lobista Roberta Luchsinger colocaram o tema da corrupção novamente no caminho de uma campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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