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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:31

Câmara debate preparação de Porto Alegre para cheias e aprova três projetos

Dmae e Defesa Civil prestaram esclarecimentos sobre o sistema de proteção da Capital

Dmae e Defesa Civil prestaram esclarecimentos sobre o sistema de proteção da Capital

Fernando Antunes/CMPA/JC/Divulgação
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre ouviu, nesta quarta-feira (19), representantes do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e da Defesa Civil de Porto Alegre sobre o funcionamento do sistema de proteção contra cheias da Capital. O ato ocorreu após uma convocação aprovada pelos vereadores para discutir a capacidade de resposta do município diante dos possíveis impactos relacionados ao El Niño.

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