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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:50

Lula defende submarino nuclear e diz que Brasil não pode ficar 'de cabeça baixa a vida inteira'

"O que a gente não pode é ter um país desse tamanho de cabeça baixa a vida inteira", disse Lula

"O que a gente não pode é ter um país desse tamanho de cabeça baixa a vida inteira", disse Lula

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a conclusão do submarino nuclear da Marinha, principal projeto de energia nuclear das forças armadas, como uma questão de soberania nacional, e disse que o Brasil não pode ficar "de cabeça baixa a vida inteira".
Em discurso nesta quarta-feira (19), em Iperó (SP), onde cumpria agenda no Centro Industrial Nuclear de Aramar, ligado ao Programa Nuclear da Marinha, ele prometeu "de uma vez por todas" os recursos para terminar o projeto. A fala ocorreu quase três meses após o governo cortar R$ 4,4 bilhões do orçamento do Ministério da Defesa.

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