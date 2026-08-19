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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 14:08

Eleições de 2026 registram recorde de candidaturas indígenas no País

O levantamento destacou o aumento do número de canditados a deputado federal: de 59, em 2022, para 75, em 2026

O levantamento destacou o aumento do número de canditados a deputado federal: de 59, em 2022, para 75, em 2026

Agência Brasil
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Um levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) indica que as Eleições 2026 contarão com o maior número de candidaturas indígenas já registradas no Brasil. Segundo a organização, 191 postulantes aos cargos em disputa declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que descendem de povos originários.

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