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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 19:59

TRE lança livro e exposição dos 30 anos da urna eletrônica

Evento contou com a presença de autoridades e servidores que participaram da trajetória de implementação do sistema eletrônico de votação

Evento contou com a presença de autoridades e servidores que participaram da trajetória de implementação do sistema eletrônico de votação

Amanda Schultz/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizou, ontem, a inauguração da exposição e o lançamento do livro "1996: O RS entra na era da Urna Eletrônica". O evento, realizado no plenário histórico da instituição, integra as comemorações pelos 30 anos da urna eletrônica.

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