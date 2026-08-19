Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:56

Rio Grande do Sul tem menor número de candidaturas desde as eleições de 2010

Maioria dos candidatos gaúchos é branca, com homens tendo mais presença que mulheres

Maioria dos candidatos gaúchos é branca, com homens tendo mais presença que mulheres

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Ana Gonzalez
Ana Gonzalez
As candidaturas gaúchas nas eleições de 2026 são majoritariamente masculinas, brancas e heterossexuais. É o que mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o perfil dos candidatos ao pleito nas eleições de outubro.

Notícias relacionadas