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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:19

Sanderson quer priorizar projetos para a segurança no Senado Federal

Candidato a senador pelo PL, o deputado federal Ubiratan Sanderson participou de sabatina no Jornal do Comércio

Candidato a senador pelo PL, o deputado federal Ubiratan Sanderson participou de sabatina no Jornal do Comércio

Daniel Moragas/JC
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Marcus Meneghetti
Abrindo a série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) – que compõe a chapa liderada pelo candidato ao governo do Estado Luciano Zucco (PL).

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