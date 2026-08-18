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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:31

Confira os slogans dos candidatos à presidência da República

Com a campanha oficialmente em andamento, os slogans escolhidos pelos candidatos passam a ganhar ainda mais espaço na disputa

Com a campanha oficialmente em andamento, os slogans escolhidos pelos candidatos passam a ganhar ainda mais espaço na disputa

Ricardo Stuckert/PR/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A corrida pela presidência da República entrou oficialmente na fase de campanha no último domingo (16). A partir da data, os candidatos estão liberados para apresentar seus lemas ao eleitorado, pedir votos de maneira direta e distribuir materiais de divulgação.

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