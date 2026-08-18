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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 15:27

Eleições 2026: homem, branco e empresário é perfil majoritário de candidatos, mostra o TSE

Apenas 13,64% dos canditados registrados se declararam pretos

Apenas 13,64% dos canditados registrados se declararam pretos

Agência Brasil
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou 20.530 pedidos de registro de candidatura para as eleições deste ano - 8.732 a menos do que no pleito de 2022. Os dados foram atualizados na manhã desta terça-feira (18). Do total de pedidos de registro de candidatura, 13.374 ou 65% são de pessoas do sexo masculino e 7.156 ou 35% são de pessoas do sexo feminino. Além disso, mais de 10 mil informaram ter cor branca e 2.576, ser empresário.
As solicitações englobam os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.
A maior parte dos pedidos é para o cargo de deputado estadual (11.103 registros). Em seguida, aparecem as solicitações para deputado federal (7.636); para deputado distrital (420); para governar estados e o Distrito Federal (196); para senador (315); e para a Presidência da República (13).
A relação entre candidatos e vagas mostra maior concorrência para o cargo de deputado distrital, com 17,5 candidatos por vaga; e para o cargo de deputado federal, com 14,88 candidatos por vaga.

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