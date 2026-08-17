Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolítica

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:27

Presidenciáveis iniciam agenda em redutos eleitorais

Candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), no primeiro dia de campanha, neste domingo (16)

Candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), no primeiro dia de campanha, neste domingo (16)

Paulo Pinto e Fernando Frazão/ Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
Os candidatos à Presidência da República iniciaram neste domingo a campanha nas ruas do País, no primeiro dia em que está liberada a partir do calendário da Justiça Eleitoral.

Notícias relacionadas