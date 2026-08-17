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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:27

Candidatos iniciam campanha presidencial em redutos eleitorais

Lula teve agenda em São Bernardo do Campo; Flávio Bolsonaro começou campanha no Rio de Janeiro

Lula teve agenda em São Bernardo do Campo; Flávio Bolsonaro começou campanha no Rio de Janeiro

Paulo Pinto e Fernando Frazão/ Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agência Brasil

Os candidatos à Presidência da República iniciaram neste domingo (16) a campanha nas ruas do País, no primeiro dia em que está liberada a partir do calendário da Justiça Eleitoral.

De acordo com a Lei das Eleições e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os atos estão permitidos até 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Os comícios estão autorizados entre as 8h e a meia-noite, até 1° de outubro.

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