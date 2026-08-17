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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:28

Prefeito de Porto Alegre entrega Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 para o Legislativo

Vereadores têm até o dia 10 de outubro para votar o texto e encaminhar para a sanção do Executivo

Vereadores têm até o dia 10 de outubro para votar o texto e encaminhar para a sanção do Executivo

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entregou ao Legislativo, nesta segunda-feira (17), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) relativa ao ano de 2027. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), deve receber emendas dos vereadores e, posteriormente, ser aprovado em plenária.

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