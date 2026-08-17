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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 09:21

No 1º turno, Lula lidera com 41% e Flávio Bolsonaro tem 36%, aponta pesquisa BTG/Nexus

Margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%

Margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial com 41% das intenções de voto contra 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17).

A intenção de voto no petista na disputa no primeiro turno oscilou positivamente em 1 ponto porcentual na comparação com a pesquisa divulgada em 10 de agosto, quando Lula havia pontuado 40%. Flávio Bolsonaro também oscilou um ponto para cima, de 35% na mostra anterior para 36% no levantamento de hoje. A vantagem do petista, portanto, se manteve em 5 p.p.

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