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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 15:04

Com envelhecimento da população, eleitorado jovem recua 22% em 16 anos

Número de idosos com o título de eleitor ativo cresceu cerca de 74% desde 2010

Número de idosos com o título de eleitor ativo cresceu cerca de 74% desde 2010

Agência Brasil
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Agências
O envelhecimento da população brasileira já impacta o perfil do eleitorado, com diminuição de 22% dos votantes com idade entre 16 e 24 anos, considerando o período de 2010 a 2026. O levantamento foi realizado pelo Instituto Nexus, a pedido da Agência Brasil, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

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