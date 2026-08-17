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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 00:25

RS não é uma ilha e não se governa de dentro do Piratini, diz Zucco

Candidato ao governo gaúcho, Luciano Zucco (PL), em entrevista ao Jornal do Comércio

Candidato ao governo gaúcho, Luciano Zucco (PL), em entrevista ao Jornal do Comércio

Fernanda Bigio Davoglio/Especial?JC
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Bolívar Cavalar e Paula Coutinho
Bolívar Cavalar e Paula Coutinho

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, o deputado federal Luciano Zucco acredita que muitos dos problemas do Estado só têm solução em Brasília, e é papel do próximo governador gaúcho articular junto ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional as principais demandas. Ele tem proposto reunir outros governadores para reivindicar as necessidades dos estados e, entre elas, uma nova renegociação das dívidas com a União.

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