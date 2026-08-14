Porto Alegre,

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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 20:35

Zucco lança plano de governo com foco na segurança pública e retomada econômica do estado 

O candidato apresentou propostas ao lado das lideranças da aliança de centro-direita em evento nesta sexta-feira 

O candidato apresentou propostas ao lado das lideranças da aliança de centro-direita em evento nesta sexta-feira 

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), lançou, ao lado da candidata a vice, Silvana Covatti (PP), seu plano de governo intitulado “O Rio Grande Pode Mais”. O documento foi apresentado nesta sexta-feira (14), durante ato no Nau Live Spaces, em Porto Alegre, e estabelece como prioridades a retomada do crescimento econômico, o combate à criminalidade e a melhoria dos serviços públicos.

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