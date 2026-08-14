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CapaPolíticaGoverno Federal

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 13:58

Após encontro com Lula, Alcolumbre manda avançar fim da escala 6x1

Segundo Alcolumbre, o diálogo com Lula foi "restabelecido"

Segundo Alcolumbre, o diálogo com Lula foi "restabelecido"

José Cruz/Agência Brasil/JC
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Agências
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que determinou o avanço das propostas de fim da escala 6x1, de ampliação das competências da União na segurança pública e de instituição de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. O comunicado ocorreu por meio de nota nesta sexta-feira (14), após um encontro seu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Na última quarta-feira (12), tive uma importante conversa institucional com o presidente Lula. Foi um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do Governo e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país", diz.

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