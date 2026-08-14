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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:11

Cláudio Castro é alvo da PF pela 2ª vez em operação que mira fraude de R$ 52 bilhões da Refit

Foco desta segunda fase é apurar a atuação irregular de agentes públicos do governo do Rio de Janeiro

Foco desta segunda fase é apurar a atuação irregular de agentes públicos do governo do Rio de Janeiro

Rogério Santana/Governo RJ/Divulgação/JC
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Agências
A segunda fase da Operação Sem Refino está nas ruas nesta sexta-feira, 14, para apurar supostas fraudes na concessão de licenças ambientais à Refit e um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao grupo, considerado pela União o maior sonegador de impostos do País. A casa do ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL), em Petrópolis, na Região Serrana do Estado, é alvo de buscas.

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