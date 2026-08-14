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CapaPolíticaGoverno Federal

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 10:12

Lula recebe Alcolumbre no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (14).

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