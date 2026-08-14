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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 08:32

Flávio Bolsonaro registra candidatura a presidente e declara R$ 8,1 milhões em bens

Na carta, Bolsonaro afirma que Flávio é seu "porta-voz" e o candidato escolhido para representá-lo politicamente

Na carta, Bolsonaro afirma que Flávio é seu "porta-voz" e o candidato escolhido para representá-lo politicamente

Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou candidatura à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele informou ter R$ 8,1 milhões em bens. Seu patrimônio é 4,7 vezes maior do que o declarado quando concorreu ao Senado em 2018.

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