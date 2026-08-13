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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:10

Flávio Bolsonaro tem filiação ao PL retomada pelo TSE após aparecer como filiado ao Missão

Corte eleitoral disse que o episódio não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária

Corte eleitoral disse que o episódio não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária

EVARISTO SA / AFP
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi filiado, sem seu aval, ao partido do MBL (Movimento Brasil Livre), o Missão, atrapalhando o registro formal de sua candidatura presidencial, que seria feita por sua equipe nesta quinta-feira (13).

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