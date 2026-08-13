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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 11:40

Alcolumbre quer apoio de Lula para se manter no comando do Senado, e governo cobra avanço da 6x1

Davi Alcolumbre reforça articulação para renovar mandato na presidência

Davi Alcolumbre reforça articulação para renovar mandato na presidência

Jefferson Rudy/Agência Senado/JC
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Agências
 Em um ambiente ainda marcado por tensão entre Poderes, o governo Lula lançou uma ofensiva para convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a levar à votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do fim da escala 6x1. O resultado dessa articulação pode pavimentar o apoio do PT à reeleição do amapaense na presidência da casa.

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