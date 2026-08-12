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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 21:02

Tarcísio vai ao STF contra Lula após citar empréstimo em debate e Flávio falar em vingança de petista

O governo Tarcísio afirma que espera há mais de 70 dias por um despacho do Ministério da Fazenda

O governo Tarcísio afirma que espera há mais de 70 dias por um despacho do Ministério da Fazenda

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, propôs uma ação cível originária no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a União diante de uma suposta demora do governo Lula (PT) em autorizar a garantia federal a um empréstimo articulado pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o Banco do Brasil.

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