Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaContas Públicas

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 20:41

Governo aproveita texto que amplia gastos em 2026 para sinalizar ajuste nas contas em 2027

O projeto aprovado na Câmara também antecipa para o governo gastar neste ano R$ 3 bilhões do Fundo Social do pré-sal que estavam previstos para o ano que vem.

O projeto aprovado na Câmara também antecipa para o governo gastar neste ano R$ 3 bilhões do Fundo Social do pré-sal que estavam previstos para o ano que vem.

Thiago Cristino/Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) mudanças nas regras fiscais que permitem ao governo Lula ampliar gastos fora dos limites estabelecidos neste ano eleitoral, mas prometem conter despesas em 2027.

Notícias relacionadas