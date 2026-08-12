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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:48

Lula assina 4 decretos do setor de energia, incluindo abertura de mercado e hidrogênio verde

Decisões também impulsionam combustível sustentável na aviação e estipulam condições para captura de carbono

Decisões também impulsionam combustível sustentável na aviação e estipulam condições para captura de carbono

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (12) quatro decretos no setor de energia, incluindo o texto que regulamenta a abertura do mercado livre de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão – residenciais e pequenas indústrias. Os outros três são: regulamentação do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono; decreto para as atividades de captura e armazenamento geológico de carbono (CCS/CCUS); e Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV).

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