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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:42

STF ordena suspensão e devolução de penduricalhos "exorbitantes"

Tribunais têm até 72 horas para enviar lista de magistrados beneficiados

Tribunais têm até 72 horas para enviar lista de magistrados beneficiados

Agência Brasil
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quarta-feira (12) que sete tribunais suspendam o pagamento de salários em desconformidade com as limitações impostas pela Corte, bem como que os magistrados beneficiados devolvam as "verbas exorbitantes"

Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes também proferiram decisões similares em processos sobre o mesmo tema dos quais são relatores. São alvo os tribunais do Maranhão, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraná, de Goiás e Rondônia. 

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