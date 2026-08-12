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CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:34

Entidades de imprensa manifestam preocupação com operação contra fonte de reportagem sobre Dino

Raimundo Cutrim foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes

Raimundo Cutrim foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
Associações jornalísticas publicaram nota conjunta nesta terça-feira, 11, em que manifestam "profunda preocupação" com a ação policial que mirou Raimundo Cutrim. Ele foi citado em despacho do ministro Alexandre de Moraes como fonte anônima de reportagem sobre uso de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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