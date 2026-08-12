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CapaPolíticaCâmara De Porto Alegre

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:32

Vereadores de Porto Alegre analisam pareceres e aprovam homenagens em sessão

Parlamentares também deliberaram projetos de concessão de títulos de Cidadão de Porto Alegre

Parlamentares também deliberaram projetos de concessão de títulos de Cidadão de Porto Alegre

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre concentrou os trabalhos desta quarta-feira (12) na reunião conjunta das comissões permanentes da Casa. Durante a sessão, os vereadores analisaram pareceres sobre projetos de lei relacionados às áreas de atuação de cada comissão. Além da reunião, foram aprovados projetos relativos a homenagens e denominação de logradouros da Capital

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