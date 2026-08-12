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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:52

Após registrar candidatura sem plano de governo, Zucco protocola documento

Candidato do PL a governador havia registrado candidatura sem apresentar o documento de propostas

Candidato do PL a governador havia registrado candidatura sem apresentar o documento de propostas

FABIOLA CORREA/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL) registrou sua candidatura junto à Justiça Eleitoral sem apresentar plano de governo, que é requisito obrigatório para aqueles que disputarão o Executivo. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) intimou a coligação para que apresentasse o documento em até 72 horas, e a sua equipe de campanha informou, na noite desta quarta-feira (12), que o documento já foi protocolado. 

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