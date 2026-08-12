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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:48

Lula recebe Alcolumbre e destrava parte da pauta eleitoral, mas 6x1 segue sem data de votação

Além de Lula e Alcolumbre, também participaram o ministro José Guimarães e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão

Além de Lula e Alcolumbre, também participaram o ministro José Guimarães e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão

Pedro Gontijo/PR/JC
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Agências
O presidente Lula (PT) se reuniu nesta quarta-feira (12) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e conseguiu destravar parte dos projetos que considera importantes para sua tentativa de reeleição. A conversa foi no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de governo.

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