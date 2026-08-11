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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:18

Michelle se reúne com Flávio Bolsonaro pela 1ª vez após desavenças: 'Qual família é perfeita?'

Ex-primeira dama afirma que não voltará ao comando do PL Mulher

Ex-primeira dama afirma que não voltará ao comando do PL Mulher

PL Mulher/Divulgação/JC
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Agências
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 11, que colocou uma "pedra" nas desavenças com o enteado Flávio Bolsonaro (PL) e que os dois se abraçaram. A declaração veio após Flávio e Michelle se encontrarem pela primeira vez após atritos. No encontro, os dois gravaram inserções para o programa eleitoral de Flávio.

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