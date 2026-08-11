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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 16:19

Lula lidera intenções de voto no 1º e 2º turnos, diz pesquisa Futura

Presidente tem 46,5% das intenções de voto em um eventual segundo turno

Presidente tem 46,5% das intenções de voto em um eventual segundo turno

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
Pesquisa Futura divulgada nesta terça-feira (11) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no 1º e 2º turnos da eleição presidencial.

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