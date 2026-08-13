Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:37

Campanhas eleitorais nas ruas e na internet começam neste domingo (16)

Candidatos mobilizam campanhas e agendas corpo a corpo com a população

Candidatos mobilizam campanhas e agendas corpo a corpo com a população

Arte/Rodrigo Ziebell/Lucas Bubols/Fernanda Bigio Davoglio/Lu Freitas/JC
Compartilhe:
Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A partir deste domingo (16), os candidatos que disputarão as eleições deste ano podem começar a divulgar propaganda eleitoral nas ruas e na internet. O pleito está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, caso necessário em disputas ao Executivo, será em 25 de outubro.

Notícias relacionadas