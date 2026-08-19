Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 12:26

Candidatos ao Piratini apresentam propostas para mudanças climáticas

Candidatos ao governo do Estado apresentam propostas para mitigar impacto de eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul

Candidatos ao governo do Estado apresentam propostas para mitigar impacto de eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul

Gustavo Mansur/ Palácio Piratini/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
Em 2024, o fenômeno El Niño causou o aumento das chuvas que culminaram na maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Neste ano, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que o mesmo fenômeno climático deve aumentar as precipitações no Estado na segunda metade de 2026. Com isso, a pauta das mudanças climáticas ganhou um espaço central no programa de governo dos pré-candidatos ao Palácio Piratini.

Notícias relacionadas