Ato oficializa candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado

A convenção partidária do PDT oficializa em um ato político iniciado às 11h deste sábado na Casa do Gaúcho, a candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao governo do Estado. O evento também marca o lançamento oficial da coligação dos oito partidos de centro-esquerda que apoiam Juliana (PDT, PT, PSOL, PSB, PCdoB, PV, Rede e Avante).
Toda a chapa majoritária de Juliana estava presente: o candidato a vice-governador Edegar Pretto (PT), e os candidatos ao Senado Manuela d'Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT). Além deles, compareceram o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, os ex-governadores Olívio Dutra (PT) e Tarso Genro (PT), o senador Paulo Paim (PT), além de deputados federais, estaduais, líderes partidários e lideranças de diversos municípios.
Centenas de apoiadores e militantes lotam a Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, com bandeiras, tambores e palavras de ordem. "Lula lá, Juliana aqui. E o povo no Piratini", bradou a plateia na abertura do evento - manifestando o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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