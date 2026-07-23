Fecomércio-RS recebe o pré-candidato à Presidência Romeu Zema nesta sexta-feira (24)

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac receberá, nesta sexta-feira (24), o pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), para uma reunião com a diretoria da entidade. O encontro acontece na sede do Fecomércio às 10h.
Durante o evento, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, fará a entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio e da cartilha "Construindo uma Agenda para o Rio Grande do Sul" ao pré-candidato. Os documentos reúnem as prioridades do comércio, do turismo e dos serviços e apresentam propostas para o desenvolvimento do País e do estado.
Entre os principais temas apresentados pela entidade estão a implementação de uma reforma tributária que resulte em um sistema mais simples, justo e transparente; a realização de uma reforma administrativa baseada na redução de despesas, revisão de gastos e avaliação de desempenho; o combate à informalidade; a simplificação das relações de trabalho com maior segurança jurídica; a gestão fiscal responsável; e o fortalecimento da educação e da formação de mão de obra, entre outros.
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