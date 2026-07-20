Período de convenções partidárias para eleições 2026 começa nesta segunda (20)

A partir desta segunda-feira (20) tem início o período das convenções partidárias para oficializar candidaturas às eleições de 2026 junto à Justiça Eleitoral. No caso do Rio Grande do Sul, pelo menos seis partidos com pretendentes ao Piratini já anunciaram datas para os eventos de confirmação dos nomes que disputarão os pleitos minoritários e majoritários neste ano. O prazo para as convenções encerra em 5 de agosto.
A primeira convenção no Estado deve ser a do PL, marcada para a quarta-feira (22) no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. A sigla vai confirmar a candidatura do deputado federal Luciano Zucco ao Palácio Piratini. O parlamentar tem como vice a deputada estadual Silvana Covatti (PP), e apoia os deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) na disputa ao Senado.
Já em 25 de julho, o PDT oficializa a candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. Ela tem Edegar Pretto (PT) como vice, e compõem a chapa os pretendentes ao Senado Manuela d’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT).
Completando as agendas de julho, o pré-candidato do PSDB ao Piratini, Marcelo Maranata, tem convenção partidária agendada para o dia 30 deste mês, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O seu vice é Cláudio Diaz, e buscam vagas no Senado Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania).
No dia seguinte, 1º de agosto, estão agendadas duas convenções de piratináveis, do MDB e do PSTU. Os emedebistas lançam o atual vice-governador Gabriel Souza como candidato ao Piratini, em evento no Teatro Dante Barone. Ele tem Ernani Polo (PSD) como vice, e estão na disputa ao Senado o ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado estadual Frederico Antunes (PSD).
O PSTU, por sua vez, lança a candidatura de Rejane de Oliveira a governadora, além do vice, Adão Lima. Os nomes ao Senado são Régis Ethur e Daniela Maidana.
Por fim, a UP fará convenção partidária para confirmar a candidatura de Priscila Voigt ao Palácio Piratini. Ela deve concorrer acompanhada de Naf Nascimento, candidata a vice. Os candidatos a senador Tânia Peres e Luciano do MLB completam a chapa pura da UP.
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