PSOL declara apoio à pré-candidata Juliana Brizola

A direção estadual do PSOL confirmou nesta terça-feira (21) o apoio crítico à pré-candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao governo do Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (22), às 13h30, na sede do PDT, as lideranças do PSOL devem entregar a Juliana uma lista de propostas que deve constar no programa de governo da pedetista. Entre os pontos, estão a luta contra as privatizações no Estado, a valorização do serviço público e a atuação concreta na prevenção de desastres ambientais. "São reivindicações básicas para que possamos enfrentar conjuntamente esse processo eleitoral e derrotar a extrema-direita, que, se chegar ao governo, vai causar um estrago enorme ao nosso Estado" , avaliou a presidente estadual do PSOL, Gabrielle Tolotti, durante reunião com as lideranças do partido.