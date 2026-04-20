Votação do Plano Diretor de Porto Alegre deve encerrar na próxima quinta-feira

Um acordo entre líderes partidários da Câmara Municipal de Porto Alegre prevê que as votações do Plano Diretor da Capital encerrem-se na próxima quinta-feira (23). Já na quarta-feira (22), os vereadores terminam de apreciar as emendas ao projeto em sessão ordinária.



Na última sessão, na quarta-feira (15) os parlamentares aprovaram sete emendas e uma subemenda, além de rejeitarem 58 emendas. As votações relacionadas ao Plano Diretor dominaram o calendário legislativo da Câmara neste ano, sendo a apreciação da proposta considerada como prioridade pelo presidente da Casa, vereador Moisés Barboza (PSDB).



O Plano Diretor de Porto Alegre está em processo de revisão desde 2019, quando deveria ter sido reeditado - a previsão legal é de revisão a cada dez anos. Em 2025, a prefeitura da Capital apresentou a proposta, que agora está prestes a ter sua apreciação concluída no legislativo.