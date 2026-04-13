Fiergs lança Agenda Legislativa 2026 com a análise de 98 projetos

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) lançou nesta segunda-feira (13), em sua sede, a Agenda Legislativa de 2026, com 98 projetos do parlamento gaúcho monitorados e avaliados com um parecer técnico convergente ou divergente. O presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, destaca que, em ano de eleições e com a polarização do cenário político, “não há espaço para omissão quando estão em jogo o crescimento econômico, a geração de empregos e as condições para investir”.



Estão inseridos na agenda os temas agroindústria, infraestrutura, inovação e tecnologia, meio ambiente, relações do trabalho, sistema tributário e interesses setoriais. O presidente garante que não há um destaque dentre esses, já que todos têm sua relevância. Ainda assim, a Fiergs salienta que na área de infraestrutura houve o maior incremento de propostas, passando de cinco para 16. O crescimento geral foi de 25 projetos, já que no ano passado a agenda analisava 73.