Entrevista de quatro horas de Leonel Brizola vira livro lançado pela neta do ex-governador

A neta do ex-governador Leonel Brizola, Juliana Brizola (PDT), acompanhou o lançamento do livro “Leonel Brizola por ele mesmo” nesta quarta-feira (25) em Carazinho. No próximo sábado (28), o lançamento ocorrerá em Porto Alegre, às 16h30min, na Casa de Cultura Mario Quintana, no Quintana’s Bar. A obra é baseada em uma entrevista de quatro horas, gravada em fitas cassete, concedida a uma rádio de Carazinho há 30 anos. Organizado por Juliana e Rejane Guerra, através da Editora Insular, o livro apresenta ao público um importante registro em que Brizola fala sobre a própria vida, sua formação, suas memórias de infância, suas dores, convicções e sua trajetória política — tudo a partir da sua própria voz.

“O livro tem um valor afetivo, histórico e também público. Não se trata apenas de preservar a memória do meu avô, mas de garantir que sua voz, história e pensamento estejam acessíveis a todos. É um material que pertence à história do Rio Grande e do Brasil”, comentou Juliana Brizola.