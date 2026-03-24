Em meio à divisão no MDB, Gabriel Souza e Pedro Simon recebem medalhas na Assembleia Legislativa

No dia em que o MDB completa 60 anos, o Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa ficou lotado antes da sessão desta terça-feira (24) para a entrega da medalha do Mérito Farroupilha ao vice-governador Gabriel Souza (MDB). Na mesma sessão, o ex-senador Pedro Simon (MDB) recebeu a medalha da 56ª Legislatura.



O fato de os dois terem recebido a honraria, lado a lado, foi interpretado por muitos emedebistas como um esforço para unificar o partido em torno da pré-candidatura de Gabriel Souza ao governo do Estado.



O MDB gaúcho passa por uma divisão em relação a eleição de outubro de 2026. A sigla - com atividade mais longeva ininterruptamente no Brasil - possui uma ala mais à direita, que gostaria de apoiar a candidatura à presidência da República do senador Flávio Bolsonaro (PL).