Falta de diesel coloca em risco serviços essenciais em municípios do RS, aponta Famurs

Levantamento preliminar da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), divulgado nesta quinta-feira (19), aponta que pelo menos 94 prefeituras gaúchas já enfrentam falta de diesel, acendendo um sinal de alerta para o funcionamento dos serviços essenciais nas cidades. O número equivale a 45% das respostas a um questionário encaminhado pela entidade aos gestores municipais. Até o momento, 210 prefeituras responderam à pesquisa.



De acordo com a Famurs, prefeitos estão precisando priorizar serviços na área da saúde, como o transporte de pacientes, enquanto obras e atividades que dependem de maquinário começam a ser suspensas em razão da escassez de combustível.



A preocupação também se estende aos próximos dias. Caso o cenário persista, há risco de impacto em outras áreas sensíveis.