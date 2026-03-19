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Publicada em 19 de Março de 2026 às 17:40

Falta de diesel coloca em risco serviços essenciais em municípios do RS, aponta Famurs

O número equivale a 45% das respostas a um questionário encaminhado pela entidade aos gestores municipais. Até o momento, 210 prefeituras responderam à pesquisa

O número equivale a 45% das respostas a um questionário encaminhado pela entidade aos gestores municipais. Até o momento, 210 prefeituras responderam à pesquisa

Luiza Prado/JC
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Levantamento preliminar da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), divulgado nesta quinta-feira (19), aponta que pelo menos 94 prefeituras gaúchas já enfrentam falta de diesel, acendendo um sinal de alerta para o funcionamento dos serviços essenciais nas cidades. O número equivale a 45% das respostas a um questionário encaminhado pela entidade aos gestores municipais. Até o momento, 210 prefeituras responderam à pesquisa.

De acordo com a Famurs, prefeitos estão precisando priorizar serviços na área da saúde, como o transporte de pacientes, enquanto obras e atividades que dependem de maquinário começam a ser suspensas em razão da escassez de combustível.

A preocupação também se estende aos próximos dias. Caso o cenário persista, há risco de impacto em outras áreas sensíveis.

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