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Bruna Suptitz

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Publicada em 18 de Março de 2026 às 19:14

Câmara avança na votação do Plano Diretor de Porto Alegre

Tema tem provocado debates acalorados no plenário entre os vereadores

Tema tem provocado debates acalorados no plenário entre os vereadores

Elson Sempé Pedroso/CMPA/Divulgação/JC
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As sessões de quarta-feira e as extraordinárias de quinta-feira da Câmara Municipal de Porto Alegre serão abertas diretamente com a ordem do dia, ou seja, debatendo os projetos de lei.

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