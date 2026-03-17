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Publicada em 17 de Março de 2026 às 15:09

Melo abre depoimentos na CPI do Roubo de Fios

A CPI do Furto de Fios deve ouvir o depoimento do prefeito Sebastião Melo na próxima segunda-feira (23)

A CPI do Furto de Fios deve ouvir o depoimento do prefeito Sebastião Melo na próxima segunda-feira (23)

Elson Sempé Pedroso/CMPA/JC
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Marcus Meneghetti
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), será o primeiro depoente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Furto de Fios, instalada na Câmara Municipal de Porto Alegre para investigar receptadores e empresas que lucram com o material furtado da fiação pública. Os membros da CPI aprovaram nessa segunda-feira (16) o plano de trabalho do colegiado - que prevê o depoimento de Melo na próxima segunda (23), às 10, na sede do Legislativo Municipal.

Para o residente da CPI, vereador Ramiro Rosário (NOVO), a investigação pretende ir além dos autores diretos dos furtos e atingir quem sustenta financeiramente o crime. “Porto Alegre não pode continuar refém de quadrilhas que desmontam a cidade para vender cobre e metal no mercado ilegal. A CPI vai atrás de toda a cadeia envolvida, quem furta, quem transporta e principalmente quem compra. Quem alimenta esse crime precisa saber que a investigação vai chegar até eles”, projetou.

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