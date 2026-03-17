Melo abre depoimentos na CPI do Roubo de Fios

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), será o primeiro depoente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Furto de Fios, instalada na Câmara Municipal de Porto Alegre para investigar receptadores e empresas que lucram com o material furtado da fiação pública. Os membros da CPI aprovaram nessa segunda-feira (16) o plano de trabalho do colegiado - que prevê o depoimento de Melo na próxima segunda (23), às 10, na sede do Legislativo Municipal.



Para o residente da CPI, vereador Ramiro Rosário (NOVO), a investigação pretende ir além dos autores diretos dos furtos e atingir quem sustenta financeiramente o crime. “Porto Alegre não pode continuar refém de quadrilhas que desmontam a cidade para vender cobre e metal no mercado ilegal. A CPI vai atrás de toda a cadeia envolvida, quem furta, quem transporta e principalmente quem compra. Quem alimenta esse crime precisa saber que a investigação vai chegar até eles”, projetou.