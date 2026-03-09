Porto Alegre,

Executivo Municipal

Publicada em 09 de Março de 2026 às 15:48

Investimento em proteção contra cheias é a principal prioridade de Porto Alegre, diz Melo

Susana Vellinho, Sebastião Melo e Betina Worm participaram do Menu POA na Associação Comercial de Porto Alegre

TÂNIA MEINERZ/JC
Cláudio Isaías
O sistema de proteção contra cheias, que envolve a reforma de casas de bombas e a elevação de diques, é a principal prioridade da prefeitura de Porto Alegre para 2026. A avaliação é do prefeito Sebastião Melo ao destacar que serão investidos R$ 6 bilhões em obras de infraestrutura na cidade - sendo R$ 1 bilhão de contrapartida do Executivo municipal. "E a maioria dessas obras diz respeito à proteção de cheias. São obras caríssimas, complexas, que envolvem o reassentamento de famílias e desapropriações de terrenos do Estado e do governo federal", ressalta. Melo, que estava acompanhado da vice-prefeita Betina Worm, participou nesta segunda-feira (9) do primeiro Menu POA de 2026. O evento que é promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) foi realizado no Palácio do Comércio.

