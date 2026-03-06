Famurs realiza primeiro debate de 2026 com pré-candidatos ao governo do RS

Seis pré-candidatos ao Palácio Piratini participaram nesta sexta-feira (6) do primeiro debate ao governo do Estado. O encontro foi realizado durante a Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), que está sendo realizada na praia de Torres, no Litoral Norte gaúcho. Com duração de uma hora e meia, o debate contou com as presenças de Marcelo Maranata (PSDB), Covatti Filho (PP), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT) e Luciano Zucco (PL) que abordaram temas sobre investimentos em infraestrutura, saúde, educação e a importância de uma gestão em parceria com os municípios. A Assembleia de Verão 2026 da Famurs está sendo realizada desde o dia 4 de março. O evento termina nesta sexta-feira na praia do Litoral Norte.