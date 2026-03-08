Descapitalização do crime organizado é prioridade da gestão de Lopes na Polícia Federal

A descapitalização do crime organizado, o cuidado com as fronteiras do Rio Grande do Sul, a intensificação da cooperação internacional com Argentina e Uruguai, o combate ao tráfico de drogas e armas e o foco no uso de tecnologias para o combate ao crime estão entre as ações do novo superintendente regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, delegado Alessandro Maciel Lopes, que assumiu a instituição em dezembro do ano passado. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o delegado que é natural de Santana do Livramento e que tem mais de 20 anos de trabalho na Polícia Federal, assumiu como superintendente regional da PF/RS, no lugar do delegado Aldronei Pacheco Rodrigues. Antes da chegada a Porto Alegre, Lopes atuava em Brasília onde trabalhou muito na descapitalização de criminosos e na recuperação de ativos. Para o delegado, é preciso trabalho especializado para combater organizações e pessoas que lavam dinheiro. De acordo com o delegado foram criadas unidades em todos os estados brasileiros de recuperação de ativos e investigação e inteligência financeira. A proposta é que essas ações façam parte das investigações. Lopes reforça o compromisso com a instituição, com os servidores e com a atuação integrada na segurança pública. O delegado destaca que o seu trabalho será o melhor possível pela Polícia Federal, pelo efetivo, pelo Rio Grande do Sul e pelo País. Lopes diz que a sua gestão será feita com equidade, transparência e imparcialidade - valores, que segundo ele, orientam a atuação da Polícia Federal. A nomeação de Lopes no comando da superintendência regional da Polícia Federal ocorreu após o anúncio da aposentadoria do delegado Aldronei Pacheco Rodrigues, que ocupava o cargo desde junho de 2021. Pacheco era o único dos 27 superintendentes regionais da instituição que ainda não havia sido substituído no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em Brasília, Lopes atuou desde 2023 na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Na sua gestão, foram recuperados mais de R$ 15 bilhões em ativos.